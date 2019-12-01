МИД Греции осудил Эрдогана за слова о бурении на Кипре

Турецкий лидер решил превратить мирный партнерский проект в демонстрацию военной риторики и отказ соблюдать международные законы, отметили в ведомстве.

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«Мы надеемся, что руководство Турции понимает, что уважение к международной законности должно быть не на усмотрение страны, а обязательным», — рассказали в МИД.

Эрдоган поделился планами Турции во время открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP). Он уверен, что желанию продолжить разведку и бурение не помешают «никакие крики и вопли», так как Анкара «действует в рамках международных прав». После подобного заявления греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому покинула церемонию.

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Кипр фактически разделен между греками и турками с 1974 года. В 1983-м была провозглашена непризнанная «Турецкая республика Северного Кипра». На шельфе Кипра нашли крупные месторождения газа. Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, отправила туда буровое судно «Фатих». Эрдоган намерен бороться за права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в частности с помощью вооруженных сил.

TANAP — газопровод, который идет из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе. Там его продолжит Трансадриатический газопровод. Строительство TANAP началось в 2015 году и завершилось в июле 2019-го.