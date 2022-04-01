МИД подготовит доклад о нарушении прав россиян за рубежом

Доклад о нарушении прав россиян в других странах после начала специальной операции готовят в Министерстве иностранных дел. Об этом в интервью ТАСС рассказал уполномоченный ведомства по правам человека, демократии и верховенству права, заместитель директора по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

Он заявил, что сведения для доклада МИД получает от профильных российских неправительственных организаций, которые проводят мониторинг по нарушению прав соотечественников.

«В настоящее время ведем работу над очередным докладом „О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах“, где планируем, помимо украинской проблематики, затронуть вопросы беспрецедентной русофобской кампании, развернувшейся в мире на фоне начала специальной военной операции», — рассказал Лукьянцев.

Дипломат подчеркнул, что все факты нарушения прав россиян в других странах публикуются в специальных докладах, выложенных на сайте МИД. Кроме того, документы переводятся на английский язык и передаются в международные организации. Их уже получили генеральный секретарь Совета Европы, верховный комиссар ООН по правам человека и руководители исполнительных структур ОБСЕ.

С началом спецоперации на Украине живущие за границей россияне и просто русскоязычные люди столкнулись с травлей и нападками от местных жителей. Несколько случаев предвзятого отношения зафиксировали в Германии, где пострадали даже дети.