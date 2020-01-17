    17 января 2020, 18:31

    МИД Германии заставили извиниться в Twitter за четыре «соблазнительных слова»

    Анастасия Кукова

    МИД Германии принял участие во флешмобе #SeduceSomeoneInFourWords, для которого надо было написать четыре «соблазнительных» слова. Пользователей не на шутку разозлила выбранная ведомством фраза.
    МИД Германии заставили извиниться в Twitter за четыре «соблазнительных слова»

    Министерство иностранных дел ФРГ сочло, что предложение «Ваша виза одобрена» (Your visa got approved) будет наилучшим. Однако пользователи, в особенности те, кто месяцами ждет оформления документов, раскритиковали МИД. Пост ведомства набрал множество лайков и репостов, но был удален.

    «По-видимому, шутки — не всегда наша сильная сторона. Мы удалили предыдущий твит и приносим извинения всем, кого он обидел. Мы знаем, что процесс оформления виз сложен и решения о выдаче виз могут сильно повлиять на жизнь людей. Наши коллеги очень серьезно относятся к этим решениям», — отметили в ведомстве.

    В ответ пользователи сообщили все, что думают о чувстве юморе немецких чиновников.

    «Да, обхохочешься. У немцев вообще плохо с чувством юмора», — отметил один из комментаторов.

    МИД Германии заставили извиниться в Twitter за четыре «соблазнительных слова» | Изображение 1
    Источник фото: Twitter