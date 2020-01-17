МИД Германии заставили извиниться в Twitter за четыре «соблазнительных слова»
Министерство иностранных дел ФРГ сочло, что предложение «Ваша виза одобрена» (Your visa got approved) будет наилучшим. Однако пользователи, в особенности те, кто месяцами ждет оформления документов, раскритиковали МИД. Пост ведомства набрал множество лайков и репостов, но был удален.
«По-видимому, шутки — не всегда наша сильная сторона. Мы удалили предыдущий твит и приносим извинения всем, кого он обидел. Мы знаем, что процесс оформления виз сложен и решения о выдаче виз могут сильно повлиять на жизнь людей. Наши коллеги очень серьезно относятся к этим решениям», — отметили в ведомстве.
В ответ пользователи сообщили все, что думают о чувстве юморе немецких чиновников.
«Да, обхохочешься. У немцев вообще плохо с чувством юмора», — отметил один из комментаторов.