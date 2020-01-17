МИД Германии заставили извиниться в Twitter за четыре «соблазнительных слова»

МИД Германии принял участие во флешмобе #SeduceSomeoneInFourWords, для которого надо было написать четыре «соблазнительных» слова. Пользователей не на шутку разозлила выбранная ведомством фраза.

Министерство иностранных дел ФРГ сочло, что предложение «Ваша виза одобрена» (Your visa got approved) будет наилучшим. Однако пользователи, в особенности те, кто месяцами ждет оформления документов, раскритиковали МИД. Пост ведомства набрал множество лайков и репостов, но был удален.

«По-видимому, шутки — не всегда наша сильная сторона. Мы удалили предыдущий твит и приносим извинения всем, кого он обидел. Мы знаем, что процесс оформления виз сложен и решения о выдаче виз могут сильно повлиять на жизнь людей. Наши коллеги очень серьезно относятся к этим решениям», — отметили в ведомстве.

В ответ пользователи сообщили все, что думают о чувстве юморе немецких чиновников.

«Да, обхохочешься. У немцев вообще плохо с чувством юмора», — отметил один из комментаторов.