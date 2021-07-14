Германия и США достигли прогресса в переговорах по строительству газопровода «Северный поток — 2», сообщил глава МИД Германии Хайко Маас. Об этом написал сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на DPA.

Ранее США называли строящийся газопровод угрозой для энергобезопасности Европы и Украины. Теперь же Маас заявил, что позиции Германии и США по «Северному потоку — 2» «по многим пунктам сблизились».

«Главное, что у нас есть цель перед глазами, и я также уверен, что мы ее достигнем», — добавил министр.