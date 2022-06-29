Власти Германии не намерены отказываться от действия Основополагающего акта Россия — НАТО, несмотря на напряженность в Европе и принятие новой стратегической концепции. Об этом телеканалу CDF заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщил ТАСС.

Глава МИД Германии примет участие в саммите НАТО в Мадриде. Она дала интервью, в котором оценила новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса. В документе Россию объявят главной угрозой безопасности. По словам Анналены Бербок, ее страна столкнулась с «новой горькой реальностью», сейчас цель НАТО — обеспечить мир в Европе. Однако правительство ФРГ не откажется от действия соглашения между Россией и Альянсом.

«Но мы всегда давали понять, будучи федеральным правительством Германии, что мы, например, не хотим денонсировать Основополагающий акт Россия — НАТО», — сказала она.

Основополагающий акт Россия — НАТО подписали в мае 1997 года. Он провозгласил прочный и всеобъемлющий мир в Евро-Атлантическом регионе. Задача документа — регулировать отношения между Альянсом и Россией после холодной войны.