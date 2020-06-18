МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине
Министерство иностранных дел ФРГ вызвало российского посла в связи с убийством гражданина Грузии в Берлине в 2019 году. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».
Глава МИД Германии Хайко Маас уточнил, что Берлин имеет право определиться с дальнейшими мерами по отношению к России из-за убийства гражданина Грузии.
Ранее стало известно, что начиная с 1970-х годов, профессор психологии Гельмут Кентлер проводил эксперимент, позволявший педофилам в Берлине усыновлять бездомных детей.