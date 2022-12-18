Мир 18 декабря 2022, 14:27 МИД Германии выступил против прекращения огня на Украине на условиях России Глава МИД Германии Бербок: огонь на Украине не должны прекращать на условиях России РИА «Новости»

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Огонь на Украине нельзя прекращать на российских условиях, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. По ее словам, такое решение не положило бы конец «ужасу», сообщил журнал Spiegel.

Министр иностранных дел Германии отметила, что завершение конфликта на условиях России якобы не положило бы конец «ужасу народа Украины». Бербок добавила, что не рассчитывает на скорое прекращение огня.

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«К сожалению, есть какие угодно признаки, но только не это», — подчеркнула глава МИД.

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Ранее Бербок решила переименовать одну из комнат в здании министерства. «Комнату Бисмарка» назовут «Залом германского единства». Потомки первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка признались, что были шокированы этим. Они раскритиковали политика. Ее обвинили в незнании истории и в негативном отношении к другим странам.