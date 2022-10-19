МИД Германии выработал новый принцип безопасности Европы относительно России | 360°

Мир 19 октября 2022, 09:12 МИД Германии выработал новый принцип безопасности Европы относительно России Глава МИД ФРГ Бербок предложила Евросоюзу выработать принцип «Безопасность от России» unsplash

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С учетом текущих реалий ЕС стоит проработать новый принцип безопасности Европы относительно России. Таким мнением поделилась министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Ее слова процитировало РИА «Новости».

Она заявила об этом во время выступления на внешнеполитическом форуме фонда Körber-Stiftung. Бербок отметила, что слышала о призывах к переговорам и отказам от части Украины в качестве компромисса ради мира.

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«Скажу четко и ясно, даже если это и важно при расходящемся мнении вести дискуссии, особенно в эти времена: это наивная позиция», — сказала она.

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По ее мнению, Европе важна не безопасность с Россией, а наоборот — от этой страны.

Бербок заявила, что концепция переговоров показала свою уязвимость еще в 2014 году. Отправной точкой к изменению отношений с Россией она назвала смену территориальной принадлежности Крыма.

Также Бербок сказала, что страны — члены ЕС с начала спецоперации на Украине прикладывали все усилия для восстановления мира. Она отметила, что Евросоюз и впредь будет соблюдать приверженность в поддержке той же стороны конфликта и продолжит поставлять вооружение.