Мир 17 апреля 2023, 01:25 МИД Германии призвал Китай и США к проведению встречи по Тайваню Глава МИД ФРГ Бербок заявила о необходимости скорейшей встречи Китая и США по Тайваню Pxhere

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В Германии заявили о необходимости проведения встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД КНР Цинь Гана по ситуации вокруг Тайваня. С таким призывом выступила глава немецкого МИД Анналена Бербок в интервью телеканалу ZDF.

«На мой взгляд, важно, чтобы в скором будущем эта встреча состоялась», — заявила глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

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Американский госсекретарь, как напомнила Бербок, в ходе последнего общения министров в формате G20 анонсировал, что встретится со своим китайским коллегой. Но встреча не состоялась из-за происшествия с китайским аэростатом. США сбили его в небе над Атлантическим океаном.

Председатель комитета Палаты представителей по стратегической конкуренции с КНР Майкл Галлахер ранее заявил, что глава Белого дома Джо Байден делает недостаточно для предотвращения Третьей мировой, которая, как предполагают некоторые американские политики, может начаться на фоне претензий Пекина в отношении Тайваня. По его мнению, США окажутся в окне максимальной опасности начиная с выборов на Тайване в январе 2024 года.