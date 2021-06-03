МИД Германии ответил Кремлю на заявление о транзите газа через Украину

Немецкие власти считают важным не только строительство «Северного потока — 2», но и сохранение транзита газа через Украину. Об этом сообщили в МИД Германии.

Таким образом дипломаты отреагировали на слова президента РФ Владимира Путина об интересе к новому маршруту поставок топлива из России.

«В качестве ответа хотел бы указать на недавнее высказывание официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта: для федерального правительства было и остается всегда самым важным, чтобы Украина, также с «Северным потоком — 2», оставалась страной-транзитером», — сказал источник РИА «Новости».

Он добавил, что именно поэтому власти ФРГ активно выступали за то, чтобы Россия и Украина при европейском посредничестве заключили новое соглашение о транзите. Собеседник агентства напомнил слова Зайберта об этом договоре, который стал «важным сигналом для обеспечения европейской безопасности в газообеспечении».

Кремль ранее заявил, что соглашение о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия. Даже после его завершения РФ не хочет отказываться от транзита через Украину.