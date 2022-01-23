МИД Германии не планирует вывозить своих дипломатов из Украины, несмотря на возможную эскалацию ситуации в стране. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

По данным агентства, МИД ФРГ не готовит «никаких мер по сокращению персонала посольства». Также министерство не планирует проводить эвакуацию семей дипломатов.

Ранее издание Bild со ссылкой на собственные источники написало, что МИД Германии начал разрабатывать план по эвакуации семей дипломатов на Украине. Родственников работников посольства могут вывезти из страны в случае ухудшения ситуации.

Об эвакуации дипломатов говорил и журналист американского телеканала Fox News Лукас Томлинсон. Но его слова опровергли в пресс-службе Госдепа США. Там заявили, что о вывозе американских дипломатов из Украины речи не идет.

Западные страны в последнее время все чаще стали заявлять о «российской агрессии». Они считают, что Россия планирует вторгнуться на территорию Украины. При этом российские власти уже неоднократно называли такие сообщения безосновательным нагнетанием напряженности.