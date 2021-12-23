Немецкие власти обсудили запуск газопровода «Северный поток — 2». Главе МИД страны Анналене Бербок и канцлеру Олафу Шольцу удалось прийти к общей позиции по вопросу.

Министр рассказала об этом в интервью Die Zeit. Его расшифровку опубликовал сайт МИД Германии.

Бербок подтвердила, что в прошлом позиции по «Северному потоку — 2» ее с канцлером позиции были разными. Теперь ситуация изменилась.

«Есть у нас общая позиция. <…> Но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства», — подчеркнула глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Вопросы по запуску проекта, пояснила Бербок, рассмотрят в ключе энергетической безопасности. Последнее имеет важное значение для Германии.

Энергию, заметила она, нельзя использовать как «оружие для дестабилизации Европы». Между предыдущим правительством ФРГ и США, напомнила министр, существовала договоренность по поводу введения «Северного потока — 2» в эксплуатацию. Вопрос должны были поднять в случае эскалации со стороны РФ по отношению к Украине.