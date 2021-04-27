МИД ФРГ поддержал высылку российских дипломатов из Чехии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин солидарен с решением Праги о высылке российских дипломатов. Он отметил, что в беседе со своим чешским коллегой Якубом Кулганеком предложил помощь германского посольства в Москве по поддержанию работы дипмиссии. Об этом сообщил ТАСС.

Маас заявил, что общался с министром иностранных дел Чехии на минувшей неделе, когда высказал позицию Берлина о высылке российских дипломатов.

«Есть разные возможности на практике выразить эту солидарность. Наша состоит в том, что мы предложили помощь германского посольства в Москве, оно уже занимается оказанием помощи в части поддержания работоспособности чешского посольства в Москве», — заявил Маас.

Дипломатический скандал разгорелся после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности к взрывам на складах во Врбетице в 2014 году сотрудников российских спецслужб. Прага объявила о высылке 18 сотрудников российского посольства.

МИД России назвал решение Чехии абсурдным и вручил главе дипмиссии ноту о высылке 20 дипломатов.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что следователи рассматривают две версии о причинах взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году. Первый вариант — это неосторожное обращение с боеприпасами и второй — что ответственность лежит на агентах иностранных спецслужб.

При этом чешский лидер отметил, что в отчетах контрразведки не было ни слова о присутствии «российских агентов». Слова Земана вызвали возмущение среди чешских политиков, которые обвинили президента в работе на Москву и разглашении государственной тайны.