МИД Франции заявил о проверке после сообщений о слежке АНБ за европейскими политиками

Возможный факт слежки за европейскими политиками — это очень серьезное дело. Такое заявление сделал госсекратарь при МИД Франции Клеман Бон.

«Этот потенциальный факт очень серьезный. Надо это проверить», — сказал Бон в эфире радиостанции France Info.

Он не исключил, что если информация подтвердиться, то могут быть последствия.

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung ранее сообщила, что американское Агентство национальной безопасности при помощи Дании в 2012–2014 годах следило за рядом политиков ЕС. В частности, спецслужбы следили за канцлером Германии Ангелой Меркель, главой МИД этой страны и действующим президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, а также за кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.

Журналисты утверждают, что спецслужбы Дании помогали Штатам шпионить за ведущими политиками Франции, Нидерландов, Швеции, Норвегии.