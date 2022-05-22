МИД Франции заявил, что вступление Украины в ЕС может растянуться на 15–20 лет

Вступление Украины в Евросоюз может растянуться на полтора-два десятилетия, занять 15 или 20 лет, считает министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон. Об этом он заявил в эфире радиостанции Radio J.

«Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через шесть месяцев, год или два года, это будет неправдой. Вероятно, это займет 15 или 20 лет, это очень долгий процесс», — сказал Бон.

Также он отметил, что в этом вопросе нужно быть честными.

Подобное заявление уже звучало от французских властей. Президент страны Эммануэль Макрон 9 мая сказал, что «процесс, позволяющий вступить в ЕС, может занять многие годы». Тогда он тоже упомянул, что процедура может растянуться на десятилетия. Также Макрон отметил, что Евросоюз — не единственное объединение в Европе.

Кроме того, Макрон назвал Украину «членом европейской семьи».