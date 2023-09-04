Мир 04 сентября 2023, 03:24 МИД Франции призвал создать новую архитектуру безопасности ЕС и России Колонна призвала создать новую архитектуру безопасности РФ и ЕС Pxhere

Читать 360tv в

Для построения эффективной системы безопасности в Европе нужно учитывать в том числе интересы России, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна. В интервью газете Le Monde она отметила, что РФ останется соседом Европы, и «в интересах стабильности для всех» необходимо проработать новую архитектуру безопасности на континенте.

Колонна отметила, что значительная часть российской территории находится в Европе.

Реклама

«Нам придется совместно с ней (с Россией — прим. ред.) найти способ восстановить прочную архитектуру безопасности, учитывающую интересы всех сторон в сфере обеспечения стабильности», — указала глава французского МИД.

Дипломат также подчеркнула, что это не означает, что «Украина не вступит в НАТО». Запад, как отметила Колонна, в долгосрочной перспективе продолжит оказывать как военную, так и дипломатическую поддержку Украине.