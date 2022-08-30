МИД Франции предложил не выдавать шенгенские визы причастным к спецоперации россиянам

Ограничение для выдачи шенгенских виз россиянам можно провести по их участию в специальной военной операции. Отказывать во въезде тем, кто не имеет никакой связи с конфликтом на Украине, не стоит.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна предложила ограничить въезд в страну тем, кто несет ответственность за проведение специальной военной операции: чиновникам и представителям властей. Об этом сообщил ТАСС.

«Если первые несут ответственность за конфликт, а вторые — нет, то мы должны сохранить с ними связь. Необходимо проводить это четкое различие», — подчеркнула Колонна.

Ко второй категории она отнесла «обычных российских граждан, представителей мира культуры, студентов, журналистов».

Ранее представители Франции и Германии выпустили совместное заявление, в котором призвали не допускать полного запрета шенгенских виз для россиян. В тексте обращения сказано, что нужно сохранить возможность приезжать в страны Европы студентам, ученым и специалистам.

Вопрос полного или частичного ограничения выдачи шенгенских виз для россиян министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят на выездном заседании в Праге 30 и 31 августа.

По мнению экспертов, полного запрета на шенгенские визы не будет. Но европейские министры могут аннулировать гарантии об упрощенном визовом режиме. Это означает, что для оформления туристического въезда в страны Европы потребуется больше документов, сбор за оформление вырастет, а срок выдачи визы продлят.