Мир 17 декабря 2023, 09:56 МИД Франции потребовал разъяснений от Израиля после гибели дипломата Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/globallookpress

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Франция подвергла критике обстрелы сектора Газа со стороны ЦАХАЛ, из-за которых погиб сотрудник французского дипломатического ведомства. Об этом сообщил сайт МИД республики.

Дипломат во время бомбардировки города Рафаха на юге палестинского анклава укрылся в доме коллеги из генконсульства Франции. Израильские военные нанесли удар по зданию, из-за атаки погибли около 10 человек.

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МИД Франции потребовал от Израиля в кратчайшие сроки разъяснить ситуацию.

«Франция осуждает этот взрыв жилого дома, повлекший за собой гибель многих других мирных жителей. Мы требуем, чтобы израильские власти как можно скорее пролили свет на обстоятельства этого взрыва», — указали в дипведомстве.

Ранее ЦАХАЛ по ошибке убил в палестинском анклаве трех израильтян, взятых в плен боевиками ХАМАС. Израильские военные приняли заложников за угрозу и открыли по ним огонь. Глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви взял на себя ответственность за случившееся и пообещал сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.