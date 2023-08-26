Мир 26 августа 2023, 00:08 МИД Франции отреагировал на требование Нигера к французскому послу МИД Франции: у мятежников Нигера нет права просить посла покинуть страну Unsplash

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Французское министерство иностранных дел заявило, что у мятежников нет права требовать от посла Франции в Нигере Сильвена Итте покинуть страну. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.

Ранее МИД Нигера заявил, что власти лишили агремана посла Франции и попросили его покинуть территорию государства в течение 48 часов. Как отметили в ведомстве, такое решение приняли из-за действий французского правительства, которые противоречат интересам Нигера.

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В конце июля стало известно о государственном перевороте в Нигере. Президента страны Мохамеда Базума отстранили от должности, а к власти пришло новое правительство.

Лидеры большинства западных стран, в том числе Франция и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) не поддержали госпереворот в африканской стране. После произошедшего ЭКОВАС приняло план на случай военной интервенции в Нигер.

Ранее власти Нигера мобилизовали более 50 тысяч добровольцев. Жители государства собрались на стадионе в Ниамее.