МИД Франции опроверг наличие геноцида на Украине

Термин «геноцид» не подходит для описания текущей ситуации на Украине. Об этом сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. Его слова опубликовало РИА «Новости».

«Нет, это не совсем так… Даже в ситуации, когда совершаются жестокие действия, нужно применять точные термины», — сказал он.

Бон также отметил, что глава его страны Эммануэль Макрон не планирует в ближайшее время посещать Украину.

«Президент республики не может наносить символических визитов. Он поедет на Украину тогда, когда это будет полезно», — добавил госсекретарь при МИД Франции.

Ранее термин «геноцид» в отношении текущей ситуации на Украине использовал президент США Джо Байден. Он заявил, что это единственно верное описание действий российского лидера Владимира Путина по отношению к народу Незалежной.

Макрон сказал, что не согласен с Байденом. По словам французского лидера, подобные высказывания могут привести к усилению конфликта между Россией и Украиной. Также Макрон подчеркнул, что он прикладывает все усилия для восстановления мира в Незалежной.