МИД Франции не согласился с мнением Путина о противостоянии России и Запада | 360°

Мир 28 октября 2022, 13:53 МИД Франции не согласился с мнением Путина о противостоянии России и Запада МИД Франции увидел в словах Путина о борьбе России и Запада раздел мира на военные блоки Unsplash

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Слова президента России Владимира Путина о том, что специальная военная операция на Украине связана с борьбой за доминирование Запада, вызвали несогласие у официального представителя Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр. Как сообщило РИА «Новости», европейский дипломат заявила, что российский лидер намерен разделить мир на военные блоки.

Франция не может согласиться с таким мнением и делает все, чтобы избежать подобного развития событий.

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«То, что пытается сделать Владимир Путин, — это вернуть нас к ситуации, когда мы возвращаемся в логику военных блоков», — заявила Лежандр.

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Она добавила, что Россия использует собственное влияние, чтобы перетянуть на свою сторону другие страны мира.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Украина с подачи Запада отказалась от выполнения Минских соглашений.

Он добавил, что НАТО не стал учитывать интересы российской стороны и продолжил свое расширение, приближаясь к границам страны.

Глава государства отметил, что именно действия западных стран стали причиной начала специальной военной операции на Украине в качестве упреждения. Путин отметил, что в скором времени Западу придется вести равноправный разговор с новыми центрами многополярного мира.