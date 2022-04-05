МИД Франции назвал дату усиления антироссийских санкций

Евросоюз подготовил новый пакет санкций в отношении России. Меры могут начать действовать уже завтра, 6 апреля. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. Его слова опубликовало РИА «Новости».

Новые ограничения будут более жесткими. Они связаны с событиями в Буче, заявил Бон.

«События в Буче ставят вопрос о дополнительных санкциях против России. Завтра, в среду, будет проведено заседание в Брюсселе, где могут решить вопрос о новых санкциях», — сказал он.

Украина распространила ряд фейковых снимков и ложных заявлений о том, что Вооруженные силы (ВС) России якобы пытали мирных жителей и всячески издевались над ними.

РФ отрицает причастность своих ВС к произошедшему в Буче. Власти РФ сказали, что вся информация из города со стороны Украины является провокацией и не соответствует реальности. Эксперты рассказали «360» о том, почему не стоит верить заявлениям сторонников националистов.

Генпрокуратура России заявила, что рассмотрит фейки из Бучи с правовой точки зрения.