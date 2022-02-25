МИД Франции напомнил Путину, что НАТО является ядерным альянсом

Россия должна осознавать, что НАТО является ядерным альянсом. Такое мнение в эфире телеканала TF1 выразил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, российский президент, «воюя с НАТО», якобы объединил североатлантический альянс и его союзников.

«Владимир Путин должен понимать, что атлантический альянс является ядерным альянсом», — процитировало его РИА «Новости».

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Он выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что обстоятельства требуют от страны решительных действий.

Управление гражданской авиации Великобритании приняло решение остановить действие лицензии российской авиакомпании «Аэрофлот». Такое заявление сделали в британском регуляторе.