17 мая 2023, 17:34
МИД Финляндии сообщил, что Россия заморозила счета представительств страны
МИД Финляндии: Россия заморозила банковские счета представительств страны
Россия заморозила счета представительств Финляндии в стране. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Финляндии, написала газета Helsingin sanomat.
«Счета представительств Финляндии в России заморожены и не могут быть использованы. Ситуация серьезная, и вопрос расследуется», — процитировало издание ведомство.
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Глава МИД Хаависто Пекка сказал, что власти отправили в Россию запрос, но ответа пока не последовало. По его словам, на дипломатические отношения стран произошедшее никак не повлияло.
Ранее Финляндия отгородилась от России забором. Разговоров о стене, которую обещалась возвести страна оказалась больше похожей на садовое ограждение. Некоторым сооружение даже показалось шуткой.
Всего на границе с РФ финские пограничники планируют поставить около 200 километров забора. Строительство займет около трех или четырех лет и обойдется в 380 миллионов евро — более 31 миллиарда рублей.
Финляндия
Россия
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