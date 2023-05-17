Мир 17 мая 2023, 17:34 МИД Финляндии сообщил, что Россия заморозила счета представительств страны МИД Финляндии: Россия заморозила банковские счета представительств страны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия заморозила счета представительств Финляндии в стране. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Финляндии, написала газета Helsingin sanomat.

«Счета представительств Финляндии в России заморожены и не могут быть использованы. Ситуация серьезная, и вопрос расследуется», — процитировало издание ведомство.

Реклама

Глава МИД Хаависто Пекка сказал, что власти отправили в Россию запрос, но ответа пока не последовало. По его словам, на дипломатические отношения стран произошедшее никак не повлияло.

Ранее Финляндия отгородилась от России забором. Разговоров о стене, которую обещалась возвести страна оказалась больше похожей на садовое ограждение. Некоторым сооружение даже показалось шуткой.

Всего на границе с РФ финские пограничники планируют поставить около 200 километров забора. Строительство займет около трех или четырех лет и обойдется в 380 миллионов евро — более 31 миллиарда рублей.