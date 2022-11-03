МИД Финляндии предупредил о риске кризисной ситуации из-за расширения НАТО | 360°

Мир 03 ноября 2022, 10:23 МИД Финляндии предупредил о риске кризисной ситуации из-за расширения НАТО Глава финского МИД Хаависто: Финляндия и Швеция должны одновременно вступить в НАТО РИА "Новости"

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НАТО может столкнуться со сложностями во время планирования оборонной стратегии, если Финляндия и Швеция не присоединятся одновременно к Североатлантическому альянсу. Об этом в интервью MTV Uutiset заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

«Если одновременно вступить в альянс не получится, в такой кризисной ситуации придется задуматься, что делать дальше», — сказал он.

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Хаависто отметил, что Турция сделала незначительное отличие между Швецией и Финляндией по теме их вступления в НАТО. Это связано с курдским вопросом. Дипломат считает, что многие члены Альянса ведут диалог с турецкими властями по ратификации членства Финляндии и Швеции в организации.

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«Альянс заинтересован в поддержании политики открытых дверей. Сейчас эта политика проходит испытание», — подытожил Хаависто.

Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО. Положительное решение о приеме высказали уже 28 стран, нет ответа пока только от Венгрии и Турции.