Мир 06 мая 2023, 07:56 МИД Финляндии ответил на ноту РФ после нападения на российское консульство МИД Финляндии ответил на ноту РФ после нападения на российское консульство в Мариехамне Викимедиа

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МИД Финляндии ответил на ноту протеста внешнеполитического ведомства России после нападения на российское консульство в городе Мариехамне на Аландских островах. Об этом РИА «Новости» сообщила сотрудница отдела коммуникаций финского МИД Вилма Соррин.

По ее словам, власти Финляндии серьезно относится к случившемуся. Она подчеркнула, что информация об акте вандализма передана в полицию. Соррин сообщила, что МИД, представители Аландских островов и сотрудники правопорядка поддерживают тесные отношения и обмениваются информацией по этому происшествию.

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Неизвестные напали на российское консульство в городе Мариехамне на Аландских островах в ночь с 30 апреля на 1 мая, забросив шумовое взрывное устройство. В связи с этим российский МИД выразил протест. Диппредставительство также потребовало обеспечить безопасность сотрудников пострадавшего консульства.

В середине апреля в посольство Финляндии в Москве подбросили подбросили три конверта с неизвестным порошком. Конверты передали сотрудникам российских правоохранительных органов, а содержимое отправили на экспертизу.