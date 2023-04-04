Мир 04 апреля 2023, 15:24 МИД Финляндии остановил работу генконсульства в Петрозаводске МИД Финляндии сообщил об остановке работы генконсульства в Петрозаводске piqsels

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Отделение генконсульства Финляндии, расположенное в Петрозаводске, останавливает работу. Об этом сообщили в МИД Финляндии, передал ТАСС.

«Министерство иностранных дел приняло решение о временном закрытии петрозаводского отделения генерального консульства в Санкт-Петербурге», — сказано в сообщении.

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Свое решение ведомство объяснило отсутствием необходимости содержать представительство в Петрозаводске. В МИД подчеркнули, что сейчас его задачи в регионе сильно сократились.

«При необходимости работа отделения будет возобновлена», — добавили в дипломатическом ведомстве.

Днем 4 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что НАТО официально принял Финляндию в свой состав. Она стала 31-й по счету страной-членом альянса.