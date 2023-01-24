Мир 24 января 2023, 11:47 МИД Финляндии допустил приостановку переговоров с Турцией о вступлении в НАТО на несколько недель Reuters: переговоры Швеции, Финляндии и Турции могут остановить до стабилизации ситуации РИА «Новости»

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Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто предположил, что переговоры Швеции и его страны с Турцией о вступлении этих скандинавских государств в НАТО приостановят на несколько недель. Его процитировало агентство Reuters.

«Я думаю, что переговоры в трехстороннем формате с Турцией о вступлении [Финляндии и Швеции] в НАТО будут приостановлены на пару недель», — сказал он.

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По словам Хаависто, днем ранее — 23 января — он обсуждал ситуацию с коллегой из восточной страны Мевлютом Чавушоглу. Главы МИД Финляндии и Турции договорились вести переговоры в прежнем формате. При этом Хаависто отметил, что сторонам нужно время для стабилизации ситуации.

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Также министр иностранных дел Финляндии предположил, что нет нужды обсуждать обособленное — без Швеции — вступление его страны в НАТО. По его словам, необходимости в этом нет.