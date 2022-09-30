Эстония призвала ввести для россиян декларацию лояльности при получении гражданства страны | 360°

Мир 30 сентября 2022, 10:48 Поделиться Telegram

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Viber Эстония призвала ввести для россиян декларацию лояльности при получении гражданства страны Глава МИД Эстонии Рейнсалу заявил о введении для граждан РФ декларации лояльности

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МИД Эстонии призвал ввести для россиян декларацию лояльности при получении ими гражданства страны и продлении вида на жительство. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Урмаса Рейнсалу.

В документе, в частности, предложили выяснить отношение к специальной военной операции на Украине.

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«Я думаю, что в сложившейся ситуации вполне уместно поставить вопрос о том, чтобы люди действительно давали декларацию о лояльности», — отметил Рейнсалу.

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По его словам, это важно, так как дает оценку того, как они понимают конфликт России и Украины. И одновременно как потенциальные граждане относятся к прошлому Эстонии.

Пограничники Эстонии 19 сентября не пустили в страну 10 россиян по шенгену. Туристам отказали из-за введенного запрета и по другим причинам. По словам начальника смены погранпункта Нарвы Яаника Карп, въезжающие спокойно отреагировали на отказ. Несмотря на ужесточение правил въезда, желающих посетить Эстонию остается много. Среди них есть и граждане, у которых есть постоянный вид на жительство в республике.

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