Эстония призвала ввести для россиян декларацию лояльности при получении гражданства страны | 360°

Все новости

Мир

30 сентября 2022, 11:14

Число жертв взрыва в образовательном центре Кабула выросло до 32 человек

Подмосковье

30 сентября 2022, 11:12

Жители Подмосковья смогут выбрать места установки детских площадок онлайн

Реклама

Подмосковье

30 сентября 2022, 11:08

Запланированный на октябрь фестиваль «Крестьянское подворье» отменили в Рузе

Подмосковье

30 сентября 2022, 11:03

Ремонт еще 13 мостов Подмосковья начнется до конца года

Мир

30 сентября 2022, 11:00

Российская разведка собрала доказательства причастности Запада к прорывам на «Северных потоках»

Мир

30 сентября 2022, 10:57

Генсек НАТО решил собрать незапланированную пресс-конференцию

Спецоперация

30 сентября 2022, 10:55

Украинские войска начали стягивать основные силы к Запорожской области

Мир

30 сентября 2022, 10:48

Эстония призвала ввести для россиян декларацию лояльности при получении гражданства страны

Важное

30 сентября 2022, 10:42

США создавали вблизи границ России компоненты биологического оружия — Лавров

Мир

30 сентября 2022, 10:48

Эстония призвала ввести для россиян декларацию лояльности при получении гражданства страны

Глава МИД Эстонии Рейнсалу заявил о введении для граждан РФ декларации лояльности

Читать 360tv в

МИД Эстонии призвал ввести для россиян декларацию лояльности при получении ими гражданства страны и продлении вида на жительство. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Урмаса Рейнсалу.

В документе, в частности, предложили выяснить отношение к специальной военной операции на Украине.

Реклама

«Я думаю, что в сложившейся ситуации вполне уместно поставить вопрос о том, чтобы люди действительно давали декларацию о лояльности», — отметил Рейнсалу.

Реклама

По его словам, это важно, так как дает оценку того, как они понимают конфликт России и Украины. И одновременно как потенциальные граждане относятся к прошлому Эстонии.

Пограничники Эстонии 19 сентября не пустили в страну 10 россиян по шенгену. Туристам отказали из-за введенного запрета и по другим причинам. По словам начальника смены погранпункта Нарвы Яаника Карп, въезжающие спокойно отреагировали на отказ. Несмотря на ужесточение правил въезда, желающих посетить Эстонию остается много. Среди них есть и граждане, у которых есть постоянный вид на жительство в республике.

Эстония

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама