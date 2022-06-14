МИД допустил признание правительства талибов

Власти России могут признать правительства талибов*. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в эфире Первого канала.

Кабулов сказал, что такие перспективы действительно есть. Однако на деле это зависит от появления в стране определенного типа власти.

«Перспективы такие однозначно существуют, условия обозначены и президентом России, и министром иностранных дел. Первый шаг в этом направлении — этнополитически инклюзивная власть», — сказал он.

По его словам, в правительстве Афганистана необходимо создать представительства этнических меньшинств — хазарейцев, узбеков и других. Кабулов отметил, что для талибов* это тяжелый шаг. Однако этот «психологический барьер» необходимо перейти, если текущее правительство Афганистана хочет получить признание от российских властей.

* Движение «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в РФ.