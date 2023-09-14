Мир 14 сентября 2023, 15:26 МИД дал неделю для отъезда из России собиравшим данные об СВО дипломатам США МИД объявил персонами нон грата американских дипломатов Силлина и Бернстайна РИА «Новости»

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Посол США Линн Трейси получила объявление о демарше в связи с деятельностью американских дипломатов Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России.

В ведомстве заявили, что первый и второй секретари посольства США в Москве Силлин и Бернстайн вели незаконную деятельность, несовместимую со статусом дипломатов.

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В частности, они поддерживали связь с задержанным россиянином Робертом Шоновым, которому платили за выполнение заданий для нанесения ущерба национальной безопасности России.

«Послу США заявлено, что Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн должны покинуть территорию России в течение семи суток в статусе persona non grata», — говорится в сообщении.

Роберт Шонов, с которыми работали американские дипломаты, ранее числился сотрудником Генконсульства США во Владивостоке. В середине мая его задержали сотрудники ФСБ и завели против него уголовное дело за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством.

В ходе допроса Шонов признался, что по заданию американских дипломатов он собирал данные о ходе специальной военной операции, частичной мобилизации, выборах и вхождению новых регионов в состав России. По данным СМИ, сбор касался негативной информации. Также Шонова просили найти россиян, которых можно завербовать.

По решению суда Шонова арестовали. В последний раз меру пресечения ему продлили на три месяца в конце августа.