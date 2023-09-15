Мир 15 сентября 2023, 10:42 Чехия заявила об угрозе давления на Украину по переговорам Глава МИД Чехии: Украина сочтет предательством давление Запада по переговорам Unsplash

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Украина будет считать себя преданной, если давление со стороны западных государств по вопросу мирных переговоров не прекратится. К такому выводу пришел глава МИД Чехии Ян Липавский, сообщило агентство Bloomberg.

«Если Украину заставят принять решение, которое она не примет, то Запад проиграет», — указал Липавский.

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Он выразил уверенность, что при таком раскладе у границ Чехии окажется 40-миллионная нация, которая будет чувствовать себя преданной.

Дипломат подчеркнул, что перед чешским руководством встала задача не «отложить конфликт», а лишить «Россию способности силой расширяться в Восточной Европе». При этом коллективный Запад поставил в приоритет «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. Именно этот вариант будут продвигать в случае переговоров, заключил Липавский.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил невозможность реализации «формулы Зеленского». По его словам, такой вариант разрешения конфликта является неприемлемым, ультимативным и заведомо провальным.