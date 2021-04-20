МИД Чехии вызовет посла для протеста действиям России

Министерство иностранных дел в среду вызовет посла РФ в Праге на разговор. Там ему «выразят возмущение» действиями, которые предпринимает Россия.

Об этом сообщил Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек, его слова процитировало РИА «Новости».

«На завтра я пригласил российского посла [Александра Змеевского], чтобы выразить ему протест против того, как действовала Россия, и познакомить его с нашей реакцией. Он будет первый, кто должен будет услышать о наших [дальнейших] шагах», — отметил Гамачек в беседе с журналистами.

Он добавил, что уже дал инструкции послам республики в других странах: их попросили обратиться к союзникам с призывом о солидарных шагах в отношении России.

Премьер Чехии Андрей Бабиш 17 апреля заявил, что власти страны заподозрили российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Кремль опроверг все обвинения, назвав их возмутительными и голословными. Несмотря на это, Чехия выслала 18 российских дипломатов из страны.

В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии — сейчас они уже покинули страну.