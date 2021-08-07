МИД Чехии выступил за улучшение отношений с Россией

Новому правительству Чехии необходимо восстановить политическое сотрудничество с Россией. Для подготовки этого процесс действующий кабинет министров может провести аудит по контактам двух стран. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в интервью газете Pravo.

Он подчеркнул, что уже провел круглый стол с лидерами парламентских партий Чехии, которым предложил рассмотреть этот вариант. Министр пояснил, что рассчитывает на широкую поддержку по этому вопросу.

Кулганек отметил, что первый шаг должна сделать Россия и убрать Чехию из списка недружественных государств. По оценке министра в ближайшее время это не произойдет.

«Чтобы произошло улучшение наших отношений, а это бег на длинную дистанцию, я бы рассматривал как важный шаг то, что Чехия будет исключена из списка недружественных государств. В данной ситуации мяч находится на стороне России. Но это вопрос месяцев, а возможно, и лет», — заявил министр.

Кулганек отметил, что необходимо сохранить на существующем уровне экономические связи, которые остались между Москвой и Прагой. Он подчеркнул, что не стоит вестись на популистские лозунги политиков, которые предлагают полностью демонтировать торговые отношения с Россией.

Министр не исключил, что начать диалог могут представители российского посольства. Но ситуация пока все равно остается напряженной.

Комментируя поведение властей Чехии по отношению к России после раскрытия информации по взрывам во Врбетице глава МИД Чехии заявил, что все было сделано правильно.

«Это был очень решительный шаг. Мы действовали как суверенная, уверенная в себе страна», — заявил он.

Отношения между Россией и Чехией обострились в апреле этого года. Премьер-министр европейской республики Андрей Бабиш заявил о причастности российских спецслужб к взрывам складов с оружием в поселке Врбетица в 2014 году. После этого из Праги выслали сотрудников посольства РФ, которых назвали сотрудниками спецслужб. Министерство иностранных дел России заявило протест и объявило персонами нон-грата 20 сотрудников чешского посольства в Москве. После стороны договорились довести количество дипломатов в миссиях до паритетного числа.