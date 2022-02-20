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    20 февраля 2022, 04:57

    МИД Британии создал центр по борьбе с «дезинформацией России» по ситуации на Украине

    Дарья Бунякова

    Британский МИД решил открыть центр для борьбы с «российской дезинформацией» по ситуации вокруг Украины. Об этом заявила министр иностранных дел страны Лиз Трасс.

    МИД Британии создал центр по борьбе с «дезинформацией России» по ситуации на Украине

    «С начала текущего месяца было выявлено 40 случаев распространения Россией ложной информации. Мы многое делаем для борьбы с этим, поэтому мы раскрыли план, согласно которому Россия пыталась установить марионеточный режим в Киеве и осуществить провокации относительно атак со стороны Украины, хотя это неправда», — сказала Трасс в интервью изданию The Mail on Sunday.

    Она добавила, что за прошедшую неделю специалисты зафиксировали двукратное увеличение количества случаев распространения дезинформации. В связи с этим в Великобритании решили запустить центр по борьбе с недостоверными данными. Как уточнила Трасс, работать в центре будут эксперты из разных министерств.

    «В конце холодной войны мы распустили наше информационное подразделение, но Россия не распустила свои, в связи с чем на протяжении многих лет мы сталкивались с российской дезинформацией», — заявила глава МИД Великобритании.

    В последние месяцы страны Запада все чаще стали говорить о «российской угрозе» и «вторжении» на Украину. При этом власти России уже неоднократно отмечали, что никакого военного наступления не планируется.