МИД Британии создал центр по борьбе с «дезинформацией России» по ситуации на Украине

Британский МИД решил открыть центр для борьбы с «российской дезинформацией» по ситуации вокруг Украины. Об этом заявила министр иностранных дел страны Лиз Трасс.

«С начала текущего месяца было выявлено 40 случаев распространения Россией ложной информации. Мы многое делаем для борьбы с этим, поэтому мы раскрыли план, согласно которому Россия пыталась установить марионеточный режим в Киеве и осуществить провокации относительно атак со стороны Украины, хотя это неправда», — сказала Трасс в интервью изданию The Mail on Sunday.

Она добавила, что за прошедшую неделю специалисты зафиксировали двукратное увеличение количества случаев распространения дезинформации. В связи с этим в Великобритании решили запустить центр по борьбе с недостоверными данными. Как уточнила Трасс, работать в центре будут эксперты из разных министерств.

«В конце холодной войны мы распустили наше информационное подразделение, но Россия не распустила свои, в связи с чем на протяжении многих лет мы сталкивались с российской дезинформацией», — заявила глава МИД Великобритании.

В последние месяцы страны Запада все чаще стали говорить о «российской угрозе» и «вторжении» на Украину. При этом власти России уже неоднократно отмечали, что никакого военного наступления не планируется.