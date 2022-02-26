МИД Британии рекомендовал не ездить в регионы РФ, граничащие с Украиной

МИД Великобритании рекомендовал своим гражданам временно отказаться от поездок в приграничные районы Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Воронежской областей, а также в Чечню, Ингушетию, Дагестан и районы Ставрополья. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Причиной рекомендации называется «наращивание российских войск и продолжающаяся военная деятельность». В этой связи британцам рекомендуют не ездить в районы, расположенные на расстоянии менее 50 километров от означенных областей.

Также не рекомендуется посещать Дагестан, Ингушетию, Буденновский, Левокумский, Нефтекумский, Степновский и Курский районы Ставропольского края РФ. Кроме того, в числе не рекомендуемых к посешению — Северная Осетия, Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария, включая Приэльбрусье.

В настоящее время на Украине проводится специальной военной операции по демилитаризации страны. Решение о начале операции принял президент России Владимир Путин, об этом его попросили главы вновь признанных Донецкой и Луганской народной республик.