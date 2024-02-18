Мир 18 февраля 2024, 08:39 МИД Британии предупредил о возможности новых индивидуальных санкций против России Кэмерон: Лондон рассмотрит индивидуальные санкции из-за смерти Навального РИА «Новости»

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Британские власти рассмотрят возможность введения индивидуальных санкций после смерти Алексея Навального. Об этом сообщил министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон. Его слова передал телеканал Sky News.

«Мы смотрим, есть ли отдельные люди, которые ответственны за это, и существуют ли индивидуальные меры и действия, которые мы можем принять», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

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Он подчеркнул, что Лондон не намерен объявлять о них заранее.

В пятницу, 16 февраля, Навальному стало плохо во время прогулки в исправительной колонии №3. Он скоропостижно скончался. Сотрудники Следственного комитета начали проверку.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна ответить на вопросы из-за смерти Навального. В МИД РФ напомнили, что результатов экспертизы смерти Навального еще нет, но западные чиновники уже сделали какие-то выводы и огульные обвинения против РФ.