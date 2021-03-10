МИД Британии получил представление из-за влияния на русскоязычное медиапространство

Российское посольство в Лондоне сделало представление МИД Британии после появления информации о программах влияния на русскоязычное медиапространство. В документе отмечается, что британское ведомство не комментировало эти сведения, и такую реакцию нельзя назвать конструктивной.

Российские дипломаты подчеркнули, что по заказу министерства иностранных дел Великобритании через посредников финансировалась широкомасштабная программа правительства по системному влиянию на медиапространство. Молчание МИД Великобритании после утечки информации только усугубляет ситуацию.

«Со своей стороны вынуждены констатировать, что это лишь усиливает впечатление о системной работе Великобритании в информационной среде против Российской Федерации», — указано в документе.

Дипломаты, ссылаясь на опубликованные в Сети документы, отмечают, что в последние годы Лондон реализует в России и соседних странах щедро оплачиваемые проекты, поддерживающие русскоязычные «независимые СМИ» и «обеспечивают медиабаланс».

«Не скрывается цель снижения влияния российских медиаресурсов и даже сокращения среди русскоязычного населения (например, стран Балтии) ощущения принадлежности к русскому миру, общих исторических корней с соотечественниками в России. Все это — под лозунгом борьбы с «кремлевской пропагандой и дезинформацией», — говорится в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что просматриваются и «более прозрачные цели» — ослабление российского государства и создание контента, поддерживающего антиправительственные выступления внутри России.

Дипломаты сообщили, что Москва расценивают такие шаги как грубое вмешательство во внутренние дела России и потребовали доступ к информации о проектах Лондона, касающихся российского медиапространства и «законных интересов российских СМИ в части свободного вещания в соседних странах».

В посольстве пообещали, что Россия предпримет дальнейшие ответные меры на эту ситуацию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об утечке документов МИД Великобритании. Среди агентов влияния в русскоязычном сегменте соцсетей она назвала издания «Медуза» и «Медиазона».