МИД Британии перепутал адреса российских банков в санкционном списке

Британский Форин-офис исправил адрес банка «Россия» в санкционном списке. Изначально там был указан адрес Банка России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на уточненные данные ведомства.

Ранее премьер-министр Великобритании сообщил, что страна вводит санкции в отношении пяти банков и трех российских бизнесменов. В числе банков фигурировал и банк «Россия». При этом в официальном санкционном списке было указано, что данная финансовая организация располагается в Москве по адресу улица Неглиная, 12. По этому адресу расположено здание Центрального банка России.

Позднее британское министерство иностранных дел обновило данные. В оповещении было сказано, что «административным исправлениям» подверглись два пункта.

В обновленном документе в качестве адреса банка «Россия» указан Санкт-Петербург, площадь Растрелии, 2А.

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