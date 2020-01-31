    31 января 2020, 11:56

    МИД Болгарии высказал свое мнение об осквернении памятника

    Анастасия Кременчугская

    В болгарском Пловдиве вандалы осквернили памятник «Алеша», установленный в честь советских солдат. На монументе злоумышленники написали «Мы не забыли» и «Не простим». МИД Болгарии прокомментировал данную ситуацию. Об этом написал RT.

    В министерстве надеются, что виновник найдут и накажут. По их мнению такое нельзя спускать с рук. Принципиальная позиция МИД — осуждать издевательство над памятниками, которое не соответствует демократическим ценностям страны.