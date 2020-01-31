МИД Болгарии высказал свое мнение об осквернении памятника
В болгарском Пловдиве вандалы осквернили памятник «Алеша», установленный в честь советских солдат. На монументе злоумышленники написали «Мы не забыли» и «Не простим». МИД Болгарии прокомментировал данную ситуацию. Об этом написал RT.
В министерстве надеются, что виновник найдут и накажут. По их мнению такое нельзя спускать с рук. Принципиальная позиция МИД — осуждать издевательство над памятниками, которое не соответствует демократическим ценностям страны.