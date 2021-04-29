МИД Болгарии решил провести «серьезный разговор» с российским послом

В болгарском МИД ждут в четверг посла РФ в Болгарии Элеонору Митрофанову. С ней проведут серьезный разговор. Об этом заявила исполняющая обязанности вице-премьера и министра иностранных дел страны Екатерина Захариева.

«С послом России в Болгарии мы проведем очень серьезный разговор. Разговор в дипломатии — это тоже действие. Реагируем каждый раз, когда нарушаются интересы Болгарии. Гарантировано, что будут и действия. Проводим анализ ситуации и скоро объявим свое решение», — сказала Захариева в эфире телеканала Nova.

Она отметила, что Болгария хочет развивать туристический бизнес с Россией. В частности, россиянам могут упростить получение виз в эту страну. Министр добавила, что государство намерено иметь равноправные отношения с РФ. Однако это не должно идти в ущерб национальной безопасности Болгарии.

Также Захариева в интервью упомянула о взрывах на оружейных складах в Болгарии. Болгарская прокуратура подозревает шестерых россиян в причастности к случившемуся. По ее словам, власти страны предприняли дополнительные действия в рамках следствия по этому делу после скандала с высылкой дипломатов РФ из Чехии. Чешская сторона заявила о причастности российских спецслужб к взрывам на складах в деревне Врбетице в 2014 году.