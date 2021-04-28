МИД Болгарии объявил о готовности выдавать россиянам визы по упрощенной схеме

МИД Болгарии готов выдавать туристические визы гражданам РФ по максимальной упрощенной процедуре. Такое заявление сделала глава болгарского ведомства Екатерина Захариева.

«МИД Болгарии готов приступить к выдаче туристических виз, как только соответствующее распоряжение поступит от министра здравоохранения. На прошлой неделе я предложила консульским службам Болгарии начать подготовку к выдаче виз туристам», — написала она в Facebook.

Дипломат отметила, что российский рынок является одним из важнейших для Болгарии. Поэтому процедура оформления виза будет максимально смягчена.

Заявки на получение визы можно подать в трех консульствах Болгарии в РФ и в 59 городах России. Российские туроператоры, которые аккредитованы в консульствах, смогут в электронном виде отправлять заявки на визы для клиентов. Российским туристам, желающим побывать в Болгарии, дадут возможность получить визы в визовом центре или у туроператора.

Глава Минздрава Болгарии Костадин Ангелов ранее заявил, что с 1 мая въезд в страну будет разрешен иностранцам, которые выполнят одно из трех условий. Они должны предоставить либо, сертификат о вакцинации, или справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, либо документ о наличии антител. Об этом написал «Интерфакс».