МИД: боевые вертолеты США на Украине могут использовать для ударов по России

Боевые вертолеты, которые США поставляют на Украину, могут быть использованы для нанесения ударов по территории России, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Об этом написало Ura.ru.

Официальный представитель МИД Мария Захарова также отметила, что страны НАТО делают все для затягивания активной фазы спецоперации России на Украине.

«Они наращивают поставки военной техники, оружия, боеприпасов, подталкивают киевский режим к продолжению агрессии против ЛНР и ДНР и новым военным преступлениям неонацистов», — процитировало Захарову РИА «Новости». По ее данным, с начала специальной операции власти Украины привлекли в страну около семи тысяч иностранных наемников из 63 государств.

Захарова также заявила о продолжении переговоров между Украиной и Россией. На повестке, как и прежде, вопросы демилитаризации и денацификации Украины, восстановления официального статуса русского языка, а также «признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР».

Ранее в тот же день Захарова сообщила в интервью, что Россия «давно не доверяет» переговорщикам из Украины — об этом написали «Известия».