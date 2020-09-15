МИД Белоруссии: Минск по-прежнему готов к диалогу с Евросоюзом
«Должен признаться, что и по итогам моих предыдущих личных и телефонных контактов с господином Боррелем у меня сложилось впечатление, что и в ЕС думают также», — заявил Макей, комментируя выступление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. Его слова приводит РИА «Новости».
Министр также отметил, что Белоруссии «не хотелось бы разочароваться в этом окончательно».
Ранее сегодня Жозеп Боррель заявил, что ЕС не признает нынешнего белорусского лидера Александра Лукашенко легитимным президентом по причине якобы сфальсифицированных выборов. По его словам, Евросоюз рассматривает отрасли, сотрудничество в которых может быть временно приостановлено. Боррель также заявил, ЕС планирует ввести санкции против Минска до заседания Евросовета 24–25 сентября.