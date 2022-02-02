МИД Белоруссии запретил транзит ряда товаров из Литвы

Министерство иностранных дел Белоруссии издало указ об ограничении транзита ряда товаров со стороны Литвы. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства.

«Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях „Литовских железных дорог“», — говорится в сообщении белорусского МИД.

Всего по территории Белоруссии Литва провозила около 1,5 миллиона тонн ежегодно. Запрет вступает в силу с 7 февраля, пишет RT.

В декабре 2021 года Литва присоединилась к санкциям Евросоюза и США в отношении Белоруссии, запретив проводить железнодорожный транзит калийных удобрений по литовским железным дорогам.

Контракт на перевозку между странами подписан в 2018 году и рассчитан до 2023 года, однако Литва отказалась его исполнять.

МИД Белоруссии отметил, что предприятия «Литовские железные дороги» исполнение американских санкций не является обязательным.

«Соответственно, решение пока еще действующего правительства Литвы является инициативным», — заключил МИД Белоруссии.