Мир 28 марта 2023, 11:49 МИД Белоруссии заявил о необходимости уйти от гонки вооружений к диалогу по безопасности МИД Белоруссии: страна выступает против конфронтации, но вынуждена отвечать на вызовы РИА «Новости»

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Гонка вооружений в мире и риторика конфронтации должна смениться диалогом по укреплению архитектуры глобальной безопасности, заявили в МИД Белоруссии. В ведомстве подчеркнули, что сейчас страна вынуждена реагировать на наращивание потенциала НАТО в соседних странах, сообщил ТАСС.

В министерстве обратили внимание, что наращивание военного потенциала на территории соседних стран — членов НАТО в непосредственной близости от белорусских границ сопровождается односторонними принудительными мерами в политике и экономике.

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Учитывая все эти обстоятельства, республика идет на ответные вынужденные меры по укреплению собственной безопасности и обороноспособности, подчеркнули в МИД.

Действия Запада, по мнению представителей ведомства, являются прямым и грубым вмешательством во внутренние дела независимого государства. Вместе с тем белорусская сторона выразила уверенность, что на смену конфронтационной риторике должен прийти конструктивный диалог, направленный на укрепление в том числе контроля над вооружениями в ядерной сфере.