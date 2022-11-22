Мир 22 ноября 2022, 22:32 МИД Белоруссии указал на проблемные моменты в ОДКБ МИД Белоруссии Макей: в ОДКБ нет кризиса, но есть проблемные моменты РИА «Новости»

Читать 360tv в

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не переживает кризисные времена, однако есть определенные проблемные моменты. Такое мнение выразил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Его процитировало агентство БелТА.

По словам главы белорусской дипломатии, в организации есть трудности, о которых участникам стоит говорить откровенно.

Реклама

«Я бы не сказал, что организация переживает какие-то кризисные времена, но есть определенные проблемные моменты, о которых мы должны говорить откровенно», — сказал он.

Реклама

Дипломат считает, что нужно открыто обсуждать все разногласия и проблемы внутри ОДКБ. Он подчеркнул, что в противном случает члены организации не придут ни к каким положительным результатам.

Саммит ОДКБ запланирован на 23 ноября. Белорусский президент Александр Лукашенко прилетит с рабочим визитом в Армению 23 ноября, где примет участие в сессии ОДКБ.

На предыдущей внеочередной встрече организации российский лидер Владимир Путин принял участие в режиме видеосвязи. На сессии обсудили результаты работы миссии организации, которая была направлена в Армению в середине сентября из-за обострения обстановки на армяно-азербайджанской границе.