МИД Белоруссии рассказал о подготовке провокаций «российскими олигархами»

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей рассказал, что российские спецслужбы помогли предотвратить провокации «олигархов из России» после выборов президента в августе 2020 году. Ведомству известны имена, но раскрывать они их не стали.

«Я помню тот период, ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно. Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов, или бывших российских олигархов», — рассказал министр «Коммерсанту».

Он отметил, что действия российских спецслужб помогли Белоруссии избежать провокаций. Сотрудники предоставили имена конкретных людей, которые могли участвовать в этом.

Несколько дней назад первый заместитель премьер-министра республики Николай Снопков заявил, что в ближайшие два месяца проблема транспортного сообщения между Белоруссией и Россией, которое было нарушено из-за пандемии коронавируса, будет решена. Сейчас уровень полетов между странами почти в 10 раз меньше, чем ранее. Снопков подчеркнул, что транспортное сообщение влияет на экономические отношения и на межличностные контакты.