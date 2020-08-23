МИД Белоруссии попросил Киев не давать советы соседям

Он напомнил, что Украина братская страна для Белоруссии, поэтому оттуда ждали понимания в связи с тем, что сейчас происходит в Минске. Но Киев предпочел давать «уже заезженные со всех сторон советы».

«Сейчас точно мы нуждаемся не в них», — заметил представитель белорусского МИД.

При этом он подчеркнул, что если посмотреть на новейшую историю Украины, то по некоторым вопросам опыт у них больше. Но только проведенные политические эксперименты не убедили самих украинцев, что они оказались полезными для страны.

«По нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям», — подчеркнул Анатолий Глаз.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы оказался на месте белорусского коллеги Александра Лукашенко, то в короткие сроки удовлетворил бы требования протестующих и провел новые выборы. Это позволило бы разрешить сложившуюся ситуацию.

«Я бы точно сказал: „Через месяц — новые выборы. Я баллотируюсь. Кто еще хочет участвовать — вперед!“» — заявил Зеленский. При этом он подчеркнул, что позвал бы на голосование международных наблюдателей.

Результат президентских выборов в Белоруссии, на которых победил действующий руководитель государства Александр Лукашенко, стал причиной несанкционированных акций протеста. В первые дни они перерастали в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, которые вышли обеспечивать безопасность граждан.

Во время и после беспорядков погибли четыре человека. К врачам с травмами и ранениями обратились несколько сотен человек как со стороны протестующих, так и силовиков. На этой неделе акции стали мирными.

Однако на ряде предприятий Белоруссии начались забастовки части рабочих с требованием проведения новых выборов. Александр Лукашенко заявил, что готов провести новое голосование, но только после референдума по изменению Конституции. В минувшую субботу, 22 августа, он пригрозил участникам забастовок, что закроет все предприятия в ближайший понедельник, если стачки не прекратятся.