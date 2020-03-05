МИД Белоруссии назвал условие продолжения работы над интеграцией с Россией
«Давайте решим вопрос с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать. Не работает сейчас рабочая группа [Белоруссии и России по интеграции] и смысла нет сейчас работать над этими дорожными картами, пока не будут решены эти вопросы», — сказал глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Цитату привел «Интерфакс».
В конце февраля президент страны Александр Лукашенко заявил, что Минск готов к интеграции с Россией, но только без побуждения. Глава страны пояснил, что Белоруссия должна сохранить независимость и суверенитет. По его словам, интеграция должна быть основана на классических принципах, но на каких именно уточнять не стал.
Дорожные карты по углублению интеграции двух стран начали создавать в конце 2018 года. Тогда организовали двустороннюю рабочую группу, которая в 2019-м подготовила пакет из 31 дорожной карты. После этого начались переговоры по поставкам нефти и разногласия касательно стоимости.